Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первое полугодие 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика,% 1 Gunaybank 189,62 2 AFB Bank 170,14 3 Azer- Turk Bank 116,60 4 PASHA Bank 107,89 5 Expressbank 76,80

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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