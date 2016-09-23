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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет Gunaybank

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первое полугодие 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика,%
    1 Gunaybank 189,62
    2 AFB Bank 170,14
    3 Azer- Turk Bank 116,60
    4 PASHA Bank 107,89
    5 Expressbank 76,80

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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