Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-5)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первое полугодие 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика,%
|1
|Gunaybank
|189,62
|2
|AFB Bank
|170,14
|3
|Azer- Turk Bank
|116,60
|4
|PASHA Bank
|107,89
|5
|Expressbank
|76,80
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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