​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитов (TOП-5)

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике депозитов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 VTB Azerbaijan 217,59 2 Pasha Bank 99,99 3 Kapital Bank 46,66 5 Atrabank 45,87 4 Bank Respublika 35,76 5 Muganbank 29,02

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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