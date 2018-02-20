Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитов (2017 год) - TOP-10

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой депозитов (по отношению к 01.01.2017 году).
|№
|Банки
|Депозитный портфель, годовая динамика (%)
|1
|AFB Bank
|197,6
|2
|Gunaybank
|124,4
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|111,3
|4
|Pakistan National Bank-Baku
|77,5
|5
|Expressbank
|56,4
|6
|ASB Bank
|45,3
|7
|Silkway Bank
|42,2
|8
|Accessbank
|40,4
|9
|Bank BTB
|37,0
|10
|Nakhchivanbank
|33,1
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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