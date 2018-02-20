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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитов (2017 год) - TOP-10

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой депозитов (по отношению к 01.01.2017 году).

    Банки Депозитный портфель, годовая динамика (%)
    1 AFB Bank 197,6
    2 Gunaybank 124,4
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 111,3
    4 Pakistan National Bank-Baku 77,5
    5 Expressbank 56,4
    6 ASB Bank 45,3
    7 Silkway Bank 42,2
    8 Accessbank 40,4
    9 Bank BTB 37,0
    10 Nakhchivanbank 33,1

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