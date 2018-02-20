Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитов (2017 год) - TOP-10

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой депозитов (по отношению к 01.01.2017 году).

№ Банки Депозитный портфель, годовая динамика (%) 1 AFB Bank 197,6 2 Gunaybank 124,4 3 Ziraat Bank Azerbaijan 111,3 4 Pakistan National Bank-Baku 77,5 5 Expressbank 56,4 6 ASB Bank 45,3 7 Silkway Bank 42,2 8 Accessbank 40,4 9 Bank BTB 37,0 10 Nakhchivanbank 33,1

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