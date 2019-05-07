Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2019 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике депозитного портфеля - TOП-5:
|№
|Банки
|Годовая динамика
|1
|Bank Melli İran - Baku
|В 2,8 раза
|2
|Nakhchivan Bank
|В 2,0 раза
|3
|Bank Respublika
|59,4%
|4
|Unibank
|51,1%
|5
|Premium Bank
|43,2%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости