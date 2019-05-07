Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля по состоянию на 1 апреля 2019 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике депозитного портфеля - TOП-5:

№ Банки Годовая динамика 1 Bank Melli İran - Baku В 2,8 раза 2 Nakhchivan Bank В 2,0 раза 3 Bank Respublika 59,4% 4 Unibank 51,1% 5 Premium Bank 43,2%

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