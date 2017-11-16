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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (TOП-10)

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (до востребования) на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике бессрочных депозитов (к 01.10.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика бессрочных депозитов, %
    1 Gunaybank 1 957,4
    2 Expressbank 228,0
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 188,2
    4 ASB Bank 180,9
    5 Bank BTB 160,1
    6 Ziraat Bank Azerbaijan 35,0
    7 Rabitabank 30,8
    8 Xalg Bank 11,0
    9 AFB Bank 10,1
    10 Silkway Bank 7,0

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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