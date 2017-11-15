Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.10.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика активов, %
|1
|Gunaybank
|81,5
|2
|ASB Bank
|48,0
|3
|Ziraat Bank Azerbaijan
|43,0
|4
|Rabitabank
|43,0
|5
|Atabank
|31,1
|6
|PASHA Bank
|24,2
|7
|AFB Bank
|18,9
|8
|NBC Bank
|16,5
|9
|Bank Eurasia
|13,0
|10
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|10,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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