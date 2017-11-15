Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.10.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика активов, % 1 Gunaybank 81,5 2 ASB Bank 48,0 3 Ziraat Bank Azerbaijan 43,0 4 Rabitabank 43,0 5 Atabank 31,1 6 PASHA Bank 24,2 7 AFB Bank 18,9 8 NBC Bank 16,5 9 Bank Eurasia 13,0 10 YapiKredi Bank Azerbaijan 10,4

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