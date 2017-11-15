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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.10.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика активов, %
    1 Gunaybank 81,5
    2 ASB Bank 48,0
    3 Ziraat Bank Azerbaijan 43,0
    4 Rabitabank 43,0
    5 Atabank 31,1
    6 PASHA Bank 24,2
    7 AFB Bank 18,9
    8 NBC Bank 16,5
    9 Bank Eurasia 13,0
    10 YapiKredi Bank Azerbaijan 10,4

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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