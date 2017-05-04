Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика активов (%)
|1
|PASHA Bank
|66,3
|2
|ASB Bank
|42,0
|3
|Kapitalbank
|34,1
|4
|Bank BTB
|33,4
|5
|Ziraat Bank Azerbaijan
|31,5
|6
|Gunaybank
|26,0
|7
|Bank Avrasiya
|21,5
|8
|Caspian Development Bank
|18,6
|9
|Rabitabank
|16,7
|10
|Silkway Bank
|7,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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