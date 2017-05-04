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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика активов (%)
    1 PASHA Bank 66,3
    2 ASB Bank 42,0
    3 Kapitalbank 34,1
    4 Bank BTB 33,4
    5 Ziraat Bank Azerbaijan 31,5
    6 Gunaybank 26,0
    7 Bank Avrasiya 21,5
    8 Caspian Development Bank 18,6
    9 Rabitabank 16,7
    10 Silkway Bank 7,0

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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