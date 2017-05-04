Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.04.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика активов (%) 1 PASHA Bank 66,3 2 ASB Bank 42,0 3 Kapitalbank 34,1 4 Bank BTB 33,4 5 Ziraat Bank Azerbaijan 31,5 6 Gunaybank 26,0 7 Bank Avrasiya 21,5 8 Caspian Development Bank 18,6 9 Rabitabank 16,7 10 Silkway Bank 7,0

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