Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по сравнению с 01.01.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика активов (%) 1 Kapital Bank 53,3 2 PASHA Bank 46,9 3 Ziraat Bank Azerbaijan 46,5 4 Rabitabank 22,5 5 Bank Avrasiya 16,3 6 ASB Bank 14,0 7 Silkway Bank 9,7 8 Xalq Bank 5,6 9 AG Bank 5,3 10 Bank Respublika 2,8

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