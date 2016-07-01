​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|222,60
|2
|KapitalBank
|47,45
|3
|PASHA Bank
|42,10
|4
|SilkwayBank
|35,64
|5
|Rabitə Bank
|32,84
|6
|Kredobank
|29,02
|7
|AFB Bank
|27,44
|8
|ASB Bank
|22,73
|9
|Bank Melli İran-Baku
|19,28
|10
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|13,13
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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