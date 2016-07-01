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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Azer-Turk Bank 222,60
    2 KapitalBank 47,45
    3 PASHA Bank 42,10
    4 SilkwayBank 35,64
    5 Rabitə Bank 32,84
    6 Kredobank 29,02
    7 AFB Bank 27,44
    8 ASB Bank 22,73
    9 Bank Melli İran-Baku 19,28
    10 YapiKredi Bank Azerbaijan 13,13

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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