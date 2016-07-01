​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Azer-Turk Bank 222,60 2 KapitalBank 47,45 3 PASHA Bank 42,10 4 SilkwayBank 35,64 5 Rabitə Bank 32,84 6 Kredobank 29,02 7 AFB Bank 27,44 8 ASB Bank 22,73 9 Bank Melli İran-Baku 19,28 10 YapiKredi Bank Azerbaijan 13,13

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.