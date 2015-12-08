​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 октября 2015 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Atrabank
|76,15
|2
|Bank Respublika
|53,69
|3
|Pasha Bank
|51,64
|4
|VTB Azerbaijan
|40,49
|5
|Para Bank
|37,15
|6
|Rabitabank
|34,34
|7
|Kapital Bank
|30,63
|8
|Muganbank
|28,37
|9
|Kredobank
|12,05
|10
|Кавказский банк развития
|11,68
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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