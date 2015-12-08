​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 октября 2015 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Atrabank 76,15 2 Bank Respublika 53,69 3 Pasha Bank 51,64 4 VTB Azerbaijan 40,49 5 Para Bank 37,15 6 Rabitabank 34,34 7 Kapital Bank 30,63 8 Muganbank 28,37 9 Kredobank 12,05 10 Кавказский банк развития 11,68

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.