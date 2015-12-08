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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 октября 2015 годапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOП-10):

    Банки Годовая динамика, %
    1 Atrabank 76,15
    2 Bank Respublika 53,69
    3 Pasha Bank 51,64
    4 VTB Azerbaijan 40,49
    5 Para Bank 37,15
    6 Rabitabank 34,34
    7 Kapital Bank 30,63
    8 Muganbank 28,37
    9 Kredobank 12,05
    10 Кавказский банк развития 11,68

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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