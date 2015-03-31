​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOP-10)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOP-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|211,22
|2
|Gunaybank
|146,77
|3
|PASHA Bank
|83,36
|4
|Zaminbank
|59,76
|5
|Atabank
|54,81
|6
|Atrabank
|48,95
|7
|ExpressBank
|41,75
|8
|VTB Azerbaijan
|38,65
|9
|Amrahbank
|36,56
|10
|Nikoil Bank
|35,30
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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