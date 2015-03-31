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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOP-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Azer-Turk Bank 211,22
    2 Gunaybank 146,77
    3 PASHA Bank 83,36
    4 Zaminbank 59,76
    5 Atabank 54,81
    6 Atrabank 48,95
    7 ExpressBank 41,75
    8 VTB Azerbaijan 38,65
    9 Amrahbank 36,56
    10 Nikoil Bank 35,30

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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