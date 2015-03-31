​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOP-10)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (TOP-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Azer-Turk Bank 211,22 2 Gunaybank 146,77 3 PASHA Bank 83,36 4 Zaminbank 59,76 5 Atabank 54,81 6 Atrabank 48,95 7 ExpressBank 41,75 8 VTB Azerbaijan 38,65 9 Amrahbank 36,56 10 Nikoil Bank 35,30

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.