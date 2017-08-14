Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика активов, %
|1
|PASHA Bank
|63,5
|2
|Gunaybank
|56,0
|3
|Rabitabank
|50,6
|4
|ASB Bank
|48,0
|5
|Kapital Bank
|39,5
|6
|Ziraat Bank Azerbaijan
|36,7
|7
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|31,2
|8
|AFB Bank
|30,7
|9
|BTB
|29,7
|10
|Bank Eurasia
|25,9
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости