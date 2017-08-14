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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике активов

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2016) (TOП-10):

    Банки Годовая динамика активов, %
    1 PASHA Bank 63,5
    2 Gunaybank 56,0
    3 Rabitabank 50,6
    4 ASB Bank 48,0
    5 Kapital Bank 39,5
    6 Ziraat Bank Azerbaijan 36,7
    7 YapiKredi Bank Azerbaijan 31,2
    8 AFB Bank 30,7
    9 BTB 29,7
    10 Bank Eurasia 25,9

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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