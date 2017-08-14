Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (TOП-10)

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика активов, % 1 PASHA Bank 63,5 2 Gunaybank 56,0 3 Rabitabank 50,6 4 ASB Bank 48,0 5 Kapital Bank 39,5 6 Ziraat Bank Azerbaijan 36,7 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 31,2 8 AFB Bank 30,7 9 BTB 29,7 10 Bank Eurasia 25,9

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