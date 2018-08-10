Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2017) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Expressbank
|57,15
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|48,89
|3
|Silkway Bank
|45,66
|4
|NaxçıvanBank
|42,92
|5
|NBC Bank
|41,53
|6
|AFB Bank
|31,36
|7
|Bank BTB
|27,39
|8
|Gunaybank
|25,85
|9
|Bank Melli İran-Baku
|23,38
|10
|Muganbank
|19,36
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости