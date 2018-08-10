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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.07.2018) - TOP-10

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2017) (TOП-10):

    БанкиГодовая динамика, %
    1Expressbank57,15
    2Ziraat Bank Azerbaijan48,89
    3Silkway Bank45,66
    4NaxçıvanBank42,92
    5NBC Bank41,53
    6AFB Bank31,36
    7Bank BTB27,39
    8Gunaybank25,85
    9Bank Melli İran-Baku23,38
    10Muganbank19,36

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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