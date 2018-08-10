Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов (01.07.2018) - TOP-10

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике активов (по отношению к 01.07.2017) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Expressbank 57,15 2 Ziraat Bank Azerbaijan 48,89 3 Silkway Bank 45,66 4 NaxçıvanBank 42,92 5 NBC Bank 41,53 6 AFB Bank 31,36 7 Bank BTB 27,39 8 Gunaybank 25,85 9 Bank Melli İran-Baku 23,38 10 Muganbank 19,36

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