Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первое полугодие 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика доходов (%) 1 Gunaybank 107,0 2 Pakistan National Bank-Baku 48,0 3 Silkway Bank 30,0 4 ASB Bank 26,9 5 PASHA Bank 25,9 6 Ziraat Bank Azerbaijan 18,5 7 AFB Bank 10,3 8 Bank Eurasia 9,4 9 Bank BTB 3,6 10 Rabitabank -3,5

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