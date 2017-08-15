Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике доходов (TOП-10)

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов за первое полугодие 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике доходов (относительно первого полугодия 2016 года) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика доходов (%)
|1
|Gunaybank
|107,0
|2
|Pakistan National Bank-Baku
|48,0
|3
|Silkway Bank
|30,0
|4
|ASB Bank
|26,9
|5
|PASHA Bank
|25,9
|6
|Ziraat Bank Azerbaijan
|18,5
|7
|AFB Bank
|10,3
|8
|Bank Eurasia
|9,4
|9
|Bank BTB
|3,6
|10
|Rabitabank
|-3,5
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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