Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика,% 1 NBC Bank 24,63 2 Expressbank 12,10 3 Silkway Bank 2,40 4 Atabank 0 5 AFB Bank 0

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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