Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика,%
|1
|NBC Bank
|24,63
|2
|Expressbank
|12,10
|3
|Silkway Bank
|2,40
|4
|Atabank
|0
|5
|AFB Bank
|0
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости