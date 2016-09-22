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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике уставного капитала (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет NBC Bank

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала по состоянию на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

    Банки Годовая динамика,%
    1 NBC Bank 24,63
    2 Expressbank 12,10
    3 Silkway Bank 2,40
    4 Atabank 0
    5 AFB Bank 0

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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