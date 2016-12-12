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    Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банковских организаций по годовой динамике непроцентных доходов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2016 года ( по сравнению с январем-сентябрем 2015 года).

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика непроцентных доходов,%
    1 ASB Bank 12 675,3
    2 VTB Azerbaijan 482,1
    3 PASHA Bank 422,7
    4 Accessbank 135,8
    5 Muganbank 89,4

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