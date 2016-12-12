Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2016 года ( по сравнению с январем-сентябрем 2015 года).
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика непроцентных доходов,%
|1
|ASB Bank
|12 675,3
|2
|VTB Azerbaijan
|482,1
|3
|PASHA Bank
|422,7
|4
|Accessbank
|135,8
|5
|Muganbank
|89,4
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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