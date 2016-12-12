Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2016 года ( по сравнению с январем-сентябрем 2015 года).

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика непроцентных доходов,% 1 ASB Bank 12 675,3 2 VTB Azerbaijan 482,1 3 PASHA Bank 422,7 4 Accessbank 135,8 5 Muganbank 89,4

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