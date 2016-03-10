​Рэнкинг банков Азербайджана по эффективности депозитов (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к депозитному портфелю за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):

№ Банки Процентные расходы / Депозиты (%) 1 Caucasus Development Bank 38,50 2 Dekabank 35,91 3 Accessbank 21,96 4 Expressbank 11,84 5 Zaminbank 11,73 6 Muganbank 11,04 7 Parabank 10,52 8 SilkwayBank 9,14 9 Turanbank 9,00 10 Ziraat Bank Azerbaijan 8,66

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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