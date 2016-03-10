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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по эффективности депозитов (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных расходов к депозитному портфелю

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных расходов к депозитному портфелю за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных расходов к депозитному портфелю (TOП-10):

    Банки Процентные расходы / Депозиты (%)
    1 Caucasus Development Bank 38,50
    2 Dekabank 35,91
    3 Accessbank 21,96
    4 Expressbank 11,84
    5 Zaminbank 11,73
    6 Muganbank 11,04
    7 Parabank 10,52
    8 SilkwayBank 9,14
    9 Turanbank 9,00
    10 Ziraat Bank Azerbaijan 8,66

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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