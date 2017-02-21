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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле вкладов в депозитах (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу вкладов физических лиц в общем депозитном портфеле

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу вкладов физических лиц в общем депозитном портфеле на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу вкладов в депозитах (TOП-10):

    Банки Вклады / Депозиты, %
    1 Silkway Bank 91,8
    2 Atabank 84,5
    3 ASB Bank 77,7
    4 Expressbank 76,9
    5 AG Bank 73,3
    6 Xalg Bank 70,6
    7 Rabitabank 61,0
    8 Ziraat Bank Azerbaijan 57,8
    9 Azer-Turk Bank 50,7
    10 Bank Respublika 34,4

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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