Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-5):

№ Банки Кредитный портфель / Активы (%) 1 Silkway Bank 95,02 2 Gunaybank 89,98 3 Caspian Development Bank 89,33 4 Atabank 86,32 5 Expressbank 78,78

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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