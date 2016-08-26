Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-5)

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-5):
|№
|Банки
|Кредитный портфель / Активы (%)
|1
|Silkway Bank
|95,02
|2
|Gunaybank
|89,98
|3
|Caspian Development Bank
|89,33
|4
|Atabank
|86,32
|5
|Expressbank
|78,78
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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