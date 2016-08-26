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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана удельному весу кредитного портфеля в совокупных активах

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-5):

    Банки Кредитный портфель / Активы (%)
    1 Silkway Bank 95,02
    2 Gunaybank 89,98
    3 Caspian Development Bank 89,33
    4 Atabank 86,32
    5 Expressbank 78,78

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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