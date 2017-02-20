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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредиты / Активы, %
    1 Silkway Bank 96,00
    2 Atabank 86,00
    3 Caspian Development Bank 78,16
    4 Nikoil Bank 77,38
    5 Xalg Bank 76,70
    6 NBC Bank 76,10
    7 AFB Bank 75,00
    8 Muganbank 73,49
    9 Expressbank 69,49
    10 Bank of Baku 67,53

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