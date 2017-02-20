Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредиты / Активы, % 1 Silkway Bank 96,00 2 Atabank 86,00 3 Caspian Development Bank 78,16 4 Nikoil Bank 77,38 5 Xalg Bank 76,70 6 NBC Bank 76,10 7 AFB Bank 75,00 8 Muganbank 73,49 9 Expressbank 69,49 10 Bank of Baku 67,53

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.