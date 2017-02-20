Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты / Активы, %
|1
|Silkway Bank
|96,00
|2
|Atabank
|86,00
|3
|Caspian Development Bank
|78,16
|4
|Nikoil Bank
|77,38
|5
|Xalg Bank
|76,70
|6
|NBC Bank
|76,10
|7
|AFB Bank
|75,00
|8
|Muganbank
|73,49
|9
|Expressbank
|69,49
|10
|Bank of Baku
|67,53
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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