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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в совокупных активах

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитов в совокупном портфеле активов на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов вактивах (TOП-10):

    Банки Кредиты/Активы (%)
    1 Gunaybank 96,37
    2 Кавказский банк развития 93,56
    3 VTB Azerbaijan 90,75
    4 Atabank 85,49
    5 NBC Bank 83,33
    6 Expressbank 82,32
    7 SilkWayBank 81,61
    8 Muganbank 75,64
    9 Accessbank 72,68
    10 Azer-Turk Bank 71,53

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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