​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитов в совокупном портфеле активов на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов вактивах (TOП-10):

№ Банки Кредиты/Активы (%) 1 Gunaybank 96,37 2 Кавказский банк развития 93,56 3 VTB Azerbaijan 90,75 4 Atabank 85,49 5 NBC Bank 83,33 6 Expressbank 82,32 7 SilkWayBank 81,61 8 Muganbank 75,64 9 Accessbank 72,68 10 Azer-Turk Bank 71,53

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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