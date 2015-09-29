​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитов в совокупном портфеле активов на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов вактивах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты/Активы (%)
|1
|Gunaybank
|96,37
|2
|Кавказский банк развития
|93,56
|3
|VTB Azerbaijan
|90,75
|4
|Atabank
|85,49
|5
|NBC Bank
|83,33
|6
|Expressbank
|82,32
|7
|SilkWayBank
|81,61
|8
|Muganbank
|75,64
|9
|Accessbank
|72,68
|10
|Azer-Turk Bank
|71,53
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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