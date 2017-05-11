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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана удельному весу кредитного портфеля в структуре активов

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредиты / Активы, %
    1 Gunaybank 98,50
    2 Silkway Bank 92,90
    3 Atabank 84,76
    4 Unibank 81,50
    5 Bank VTB Azerbaijan 79,79
    6 NBC Bank 76,40
    7 Caspian Development Bank 75,47
    8 Xalg Bank 73,56
    9 Nikoil Bank 73,18
    10 Muganbank 72,27

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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