Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты / Активы, %
|1
|Gunaybank
|98,50
|2
|Silkway Bank
|92,90
|3
|Atabank
|84,76
|4
|Unibank
|81,50
|5
|Bank VTB Azerbaijan
|79,79
|6
|NBC Bank
|76,40
|7
|Caspian Development Bank
|75,47
|8
|Xalg Bank
|73,56
|9
|Nikoil Bank
|73,18
|10
|Muganbank
|72,27
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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