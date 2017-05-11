Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредиты / Активы, % 1 Gunaybank 98,50 2 Silkway Bank 92,90 3 Atabank 84,76 4 Unibank 81,50 5 Bank VTB Azerbaijan 79,79 6 NBC Bank 76,40 7 Caspian Development Bank 75,47 8 Xalg Bank 73,56 9 Nikoil Bank 73,18 10 Muganbank 72,27

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