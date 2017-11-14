Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредитный портфель / Активы, %
|1
|Silkway Bank
|91,16
|2
|Atabank
|86,00
|3
|Muganbank
|79,00
|4
|Bank of Baku
|77,87
|5
|NBC Bank
|74,46
|6
|Gunaybank
|74,20
|7
|Xalg Bank
|71,20
|8
|Nikoil Bank
|71,13
|9
|VTB Azerbaijan
|70,67
|10
|Demirbank
|65,82
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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