Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредитный портфель / Активы, % 1 Silkway Bank 91,16 2 Atabank 86,00 3 Muganbank 79,00 4 Bank of Baku 77,87 5 NBC Bank 74,46 6 Gunaybank 74,20 7 Xalg Bank 71,20 8 Nikoil Bank 71,13 9 VTB Azerbaijan 70,67 10 Demirbank 65,82

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