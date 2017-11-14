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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (ТОП-10)

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредитный портфель / Активы, %
    1 Silkway Bank 91,16
    2 Atabank 86,00
    3 Muganbank 79,00
    4 Bank of Baku 77,87
    5 NBC Bank 74,46
    6 Gunaybank 74,20
    7 Xalg Bank 71,20
    8 Nikoil Bank 71,13
    9 VTB Azerbaijan 70,67
    10 Demirbank 65,82

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