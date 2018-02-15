Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (2017 год) - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):
|№
|Банки
|Кредиты / Активы, %
|1
|Silkway Bank
|88,27
|2
|NBC Bank
|75,64
|3
|Atabank
|74,14
|4
|Muganbank
|72,70
|5
|Gunaybank
|72,58
|6
|Xalg Bank
|72,35
|7
|Bank VTB Azerbaijan
|70,79
|8
|Nikoil Bank
|66,55
|9
|Accessbank
|59,60
|10
|AG Bank
|57,93
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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