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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (2017 год) - TOP-10

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):

    Банки Кредиты / Активы, %
    1 Silkway Bank 88,27
    2 NBC Bank 75,64
    3 Atabank 74,14
    4 Muganbank 72,70
    5 Gunaybank 72,58
    6 Xalg Bank 72,35
    7 Bank VTB Azerbaijan 70,79
    8 Nikoil Bank 66,55
    9 Accessbank 59,60
    10 AG Bank 57,93

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