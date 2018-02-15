Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитного портфеля в активах (2017 год) - TOP-10

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу кредитного портфеля в структуре активов на 1 января 2018 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOP-10):

№ Банки Кредиты / Активы, % 1 Silkway Bank 88,27 2 NBC Bank 75,64 3 Atabank 74,14 4 Muganbank 72,70 5 Gunaybank 72,58 6 Xalg Bank 72,35 7 Bank VTB Azerbaijan 70,79 8 Nikoil Bank 66,55 9 Accessbank 59,60 10 AG Bank 57,93

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