​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению депозитного портфеля к обязательствам на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах(TOП-10):

№ Банки Депозиты/обязательства (%) 1 Rabitabank 76,0 2 Pakistan Milli Bankı 71,5 3 Pasha Bank 71,0 4 Expressbank 69,2 5 Para Bank 64,7 6 Bank Respublika 63,8 7 ASB Bank 62,6 8 Kapital Bank 53,5 9 Turanbank 49,7 10 Silkway Bank 48,3

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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