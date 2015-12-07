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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по соотношению депозитного портфеля к обязательствам

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению депозитного портфеля к обязательствам на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах(TOП-10):

    Банки Депозиты/обязательства (%)
    1 Rabitabank 76,0
    2 Pakistan Milli Bankı 71,5
    3 Pasha Bank 71,0
    4 Expressbank 69,2
    5 Para Bank 64,7
    6 Bank Respublika 63,8
    7 ASB Bank 62,6
    8 Kapital Bank 53,5
    9 Turanbank 49,7
    10 Silkway Bank 48,3

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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