​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по соотношению депозитного портфеля к обязательствам на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах(TOП-10):
|№
|Банки
|Депозиты/обязательства (%)
|1
|Rabitabank
|76,0
|2
|Pakistan Milli Bankı
|71,5
|3
|Pasha Bank
|71,0
|4
|Expressbank
|69,2
|5
|Para Bank
|64,7
|6
|Bank Respublika
|63,8
|7
|ASB Bank
|62,6
|8
|Kapital Bank
|53,5
|9
|Turanbank
|49,7
|10
|Silkway Bank
|48,3
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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