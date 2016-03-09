​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в активах (ТОП-10)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредит / Активы (%) 1 Caucasus Development Bank 98,7 2 Gunaybank 98,5 3 Dekabank 98,1 4 SilkwayBank 94,2 5 Parabank 89,4 6 Atabank 87,4 7 Expressbank 85,5 8 Caspian Development Bank 84,7 9 Accessbank 77,6 10 Demirbank 72,7

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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