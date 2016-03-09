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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в совокупных активах

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных активов на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредит / Активы (%)
    1 Caucasus Development Bank 98,7
    2 Gunaybank 98,5
    3 Dekabank 98,1
    4 SilkwayBank 94,2
    5 Parabank 89,4
    6 Atabank 87,4
    7 Expressbank 85,5
    8 Caspian Development Bank 84,7
    9 Accessbank 77,6
    10 Demirbank 72,7

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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