Рэнкинг банков Азербайджана по доходам (01.04.2019)

Рэнкинг банков Азербайджана по доходам (01.04.2019)

10 мая, 2019 10:35

https://report.az/storage/news/cf6d0cdd45992a3fcb7a66cd902712f7/bf993e96-6cf4-4d01-b713-da2d3049fa83_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5): № Банки Доходы

(тыс. манат) 1 IBAR 138 044 2 Capital Bank 129 334 3 PASHA Bank 62 111 4 Access Bank 45 357 5 Xalg Bank 30 122 * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.