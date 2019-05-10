 Наверх

Рэнкинг банков Азербайджана по доходам (01.04.2019)

Рэнкинг банков Азербайджана по доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5):

Банки Доходы
(тыс. манат)
1 IBAR 138 044
2 Capital Bank 129 334
3 PASHA Bank 62 111
4 Access Bank 45 357
5 Xalg Bank 30 122

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi