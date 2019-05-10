Рэнкинг банков Азербайджана по доходам (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Доходы
(тыс. манат)
|1
|IBAR
|138 044
|2
|Capital Bank
|129 334
|3
|PASHA Bank
|62 111
|4
|Access Bank
|45 357
|5
|Xalg Bank
|30 122
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости