Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика уставного капитала (%)
|1
|Nikoil Bank
|434,8
|2
|AG Bank
|308,8
|3
|Bank Respublika
|53,4
|4
|Muganbank
|50,0
|5
|NBC Bank
|37,5
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook