Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 января 2017 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика уставного капитала (%) 1 Nikoil Bank 434,8 2 AG Bank 308,8 3 Bank Respublika 53,4 4 Muganbank 50,0 5 NBC Bank 37,5

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