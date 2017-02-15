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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике уставного капитала

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-5):

    Банки Годовая динамика уставного капитала (%)
    1 Nikoil Bank 434,8
    2 AG Bank 308,8
    3 Bank Respublika 53,4
    4 Muganbank 50,0
    5 NBC Bank 37,5

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