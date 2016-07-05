​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика уставного капитала (%)
|1
|Kapitalbank
|55,89
|2
|Caspian Development Bank
|27,83
|3
|ASB Bank
|26,33
|4
|Bank of Baku
|15,89
|5
|AFB Bank
|10,52
|6
|Silkway Bank
|9,80
|7
|Kredobank
|6,53
|8
|Gunaybank
|0,00
|9
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|0,00
|10
|Rabitabank
|0,00
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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