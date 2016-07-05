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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике уставного капитала

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-10):

    Банки Годовая динамика уставного капитала (%)
    1 Kapitalbank 55,89
    2 Caspian Development Bank 27,83
    3 ASB Bank 26,33
    4 Bank of Baku 15,89
    5 AFB Bank 10,52
    6 Silkway Bank 9,80
    7 Kredobank 6,53
    8 Gunaybank 0,00
    9 YapiKredi Bank Azerbaijan 0,00
    10 Rabitabank 0,00

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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