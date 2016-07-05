​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике уставного капитала (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике уставного капитала на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика уставного капитала (%) 1 Kapitalbank 55,89 2 Caspian Development Bank 27,83 3 ASB Bank 26,33 4 Bank of Baku 15,89 5 AFB Bank 10,52 6 Silkway Bank 9,80 7 Kredobank 6,53 8 Gunaybank 0,00 9 YapiKredi Bank Azerbaijan 0,00 10 Rabitabank 0,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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