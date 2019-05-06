​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике средств в ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике средств в Центробанке на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике средств в ЦБА (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика средств в Центробанке
|1
|Azerbaijan Industry Bank
|В 2,4 раза
|2
|Nakhchivan Bank
|77,3%
|3
|Yapi Credi Bank
|29,5%
|4
|Gunay Bank
|-2,2%
|5
|Nikoil Bank
|-2,4%
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Economic DepartmentАвтор новости