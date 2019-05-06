​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике средств в ЦБА (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике средств в Центробанке на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике средств в ЦБА (TOП-5):

№ Банки Динамика средств в Центробанке 1 Azerbaijan Industry Bank В 2,4 раза 2 Nakhchivan Bank 77,3% 3 Yapi Credi Bank 29,5% 4 Gunay Bank -2,2% 5 Nikoil Bank -2,4%

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