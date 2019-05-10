Рэнкинг банков Азербайджана по динамике специальных резервов (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике специальных резервов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике специальных резервов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика специальных резервов
|1
|Mugan Bank
|В 7,2 раза
|2
|Bank Respublika
|В 5,2 раза
|3
|Ziraat Bank
|В 4,9 раза
|4
|AFB Bank
|64,7%
|5
|Yapi Kredi Bank
|-21,7%
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости