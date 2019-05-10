Рэнкинг банков Азербайджана по динамике специальных резервов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике специальных резервов-01.04.19

10 мая, 2019 16:34

https://report.az/storage/news/0b1df11cf519cbe9f87324c466d8c316/e53a1f63-37cd-4d34-b179-adc8f8a167db_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике специальных резервов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по динамике специальных резервов (TOП-5): № Банки Динамика специальных резервов 1 Mugan Bank В 7,2 раза 2 Bank Respublika В 5,2 раза 3 Ziraat Bank В 4,9 раза 4 AFB Bank 64,7% 5 Yapi Kredi Bank -21,7% *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.