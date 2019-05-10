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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике специальных резервов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике специальных резервов-01.04.19

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике специальных резервов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике специальных резервов (TOП-5):

Банки Динамика специальных резервов
1 Mugan Bank В 7,2 раза
2 Bank Respublika В 5,2 раза
3 Ziraat Bank В 4,9 раза
4 AFB Bank 64,7%
5 Yapi Kredi Bank -21,7%

*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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