Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (01.04.2019)

10 мая, 2019 12:21

https://report.az/storage/news/f60c76bc659234d11e77b348e34e7a5c/0ab77623-1568-4f67-a6d1-e3d2377e1599_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5): № Банки Динамика расходов 1 Gunay Bank 65,4% 2 NBC Bank 48,8% 3 Bank Respublika 42,8% 4 Premium Bank 25,8% 5 Nakhchivan Bank 22,9% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.