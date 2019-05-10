​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика расходов
|1
|Gunay Bank
|65,4%
|2
|NBC Bank
|48,8%
|3
|Bank Respublika
|42,8%
|4
|Premium Bank
|25,8%
|5
|Nakhchivan Bank
|22,9%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости