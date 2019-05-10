 Наверх

Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике расходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике расходов (TOП-5):

Банки Динамика расходов
1 Gunay Bank 65,4%
2 NBC Bank 48,8%
3 Bank Respublika 42,8%
4 Premium Bank 25,8%
5 Nakhchivan Bank 22,9%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние

Последние новости



Orphus sistemi