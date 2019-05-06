Рэнкинг банков Азербайджана по динамике инвестиций в ценные бумаги (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по динамике инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика инвестиций в ценные бумаги
|1
|PASHA Bank
|В 5,2 раза
|2
|Unibank
|В 3,1 раза
|3
|NBC Bank
|В 2,7 раза
|4
|Nakhchivan Bank
|80,2%
|5
|Unibank
|74,9%
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
Economic DepartmentАвтор новости