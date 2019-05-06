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Рэнкинг банков Азербайджана по динамике инвестиций в ценные бумаги (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике инвестиций в ценные бумаги (0
© Courtesy İmage

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике инвестиций в ценные бумаги на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по динамике инвестиций в ценные бумаги (TOП-5):

Банки Динамика инвестиций в ценные бумаги
1 PASHA Bank В 5,2 раза
2 Unibank В 3,1 раза
3 NBC Bank В 2,7 раза
4 Nakhchivan Bank 80,2%
5 Unibank 74,9%

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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