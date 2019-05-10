​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Динамика доходов
|1
|Bank VTB
|В 5,2 раза
|2
|Access Bank
|В 2,4 раза
|3
|Unibank
|58,9%
|4
|Bank Respublika
|55,5%
|5
|Express Bank
|33,7%
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости