Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (01.04.2019)

10 мая, 2019 10:40

https://report.az/storage/news/c4e52cf1af2f6410b21bb3a09b48f990/e282bc74-8061-4b6b-8ce9-cf99a3d12cca_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5): № Банки Динамика доходов 1 Bank VTB В 5,2 раза 2 Access Bank В 2,4 раза 3 Unibank 58,9% 4 Bank Respublika 55,5% 5 Express Bank 33,7% * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.