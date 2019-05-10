 Наверх

Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по динамике доходов (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике доходов на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике доходов (TOП-5):

Банки Динамика доходов
1 Bank VTB В 5,2 раза
2 Access Bank В 2,4 раза
3 Unibank 58,9%
4 Bank Respublika 55,5%
5 Express Bank 33,7%

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние

Последние новости



Orphus sistemi