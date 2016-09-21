Рэнкинг банков Азербайджана по динамике депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике депозитного портфеля (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика, %
|1
|Ziraat Bank Azerbaijan
|78 736,91
|2
|Azer- Turk Bank
|141,78
|3
|Gunaybank
|72,06
|4
|KapitalBank
|55,62
|5
|Silkway Bank
|45,59
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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