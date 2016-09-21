Рэнкинг банков Азербайджана по динамике депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике депозитного портфеля (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Ziraat Bank Azerbaijan 78 736,91 2 Azer- Turk Bank 141,78 3 Gunaybank 72,06 4 KapitalBank 55,62 5 Silkway Bank 45,59

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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