Рэнкинг банков Азербайджана по динамике депозитов (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 апреля 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика депозитного портфеля, %
|1
|Caspian Development Bank
|1 247,21
|2
|AFB Bank
|134,83
|3
|Kredobank
|128,35
|4
|Kapitalbank
|75,97
|5
|Gunaybank
|75,79
|6
|Pasha Bank
|67,36
|7
|Silkway Bank
|59,75
|8
|Rabitabank
|33,96
|9
|Azer-Turk Bank
|26,93
|10
|ASB Bank
|23,65
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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