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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике депозитного портфеля

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 апреля 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Годовая динамика депозитного портфеля, %
    1 Caspian Development Bank 1 247,21
    2 AFB Bank 134,83
    3 Kredobank 128,35
    4 Kapitalbank 75,97
    5 Gunaybank 75,79
    6 Pasha Bank 67,36
    7 Silkway Bank 59,75
    8 Rabitabank 33,96
    9 Azer-Turk Bank 26,93
    10 ASB Bank 23,65

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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