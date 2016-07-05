Рэнкинг банков Азербайджана по динамике депозитов (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля на 1 апреля 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика депозитного портфеля, % 1 Caspian Development Bank 1 247,21 2 AFB Bank 134,83 3 Kredobank 128,35 4 Kapitalbank 75,97 5 Gunaybank 75,79 6 Pasha Bank 67,36 7 Silkway Bank 59,75 8 Rabitabank 33,96 9 Azer-Turk Bank 26,93 10 ASB Bank 23,65

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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