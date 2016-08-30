Рэнкинг банков Азербайджана по динамике активов (ТОП-5)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов (по сравнению с состоянием на 01.07.2015) (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Azer- Turk Bank 125,26 2 Ziraat Bank Azerbaijan 65,55 3 PASHA Bank 58,15 4 KapitalBank 34,91 5 Azerbaijan İndustry Bank 30,16

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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