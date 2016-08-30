Рэнкинг банков Азербайджана по динамике активов (ТОП-5)

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов (по сравнению с состоянием на 01.07.2015) (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Azer- Turk Bank
|125,26
|2
|Ziraat Bank Azerbaijan
|65,55
|3
|PASHA Bank
|58,15
|4
|KapitalBank
|34,91
|5
|Azerbaijan İndustry Bank
|30,16
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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