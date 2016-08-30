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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике активов (ТОП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике активов

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике активов на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике активов (по сравнению с состоянием на 01.07.2015) (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Azer- Turk Bank 125,26
    2 Ziraat Bank Azerbaijan 65,55
    3 PASHA Bank 58,15
    4 KapitalBank 34,91
    5 Azerbaijan İndustry Bank 30,16

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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