Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель (тыс. манат) 1 PASHA Bank 2 508 558 2 Kapital Bank 2 106 259 3 Xalg Bank 1 089 051 4 ASB Bank 595 900 5 Bank Respublika 590 528 6 Unibank 355 497 7 Rabitabank 352 627 8 Accessbank 301 795 9 Bank of Baku 270 353 10 Atabank 256 227

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