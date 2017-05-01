Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|2 508 558
|2
|Kapital Bank
|2 106 259
|3
|Xalg Bank
|1 089 051
|4
|ASB Bank
|595 900
|5
|Bank Respublika
|590 528
|6
|Unibank
|355 497
|7
|Rabitabank
|352 627
|8
|Accessbank
|301 795
|9
|Bank of Baku
|270 353
|10
|Atabank
|256 227
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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