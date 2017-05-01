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    Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 2 508 558
    2 Kapital Bank 2 106 259
    3 Xalg Bank 1 089 051
    4 ASB Bank 595 900
    5 Bank Respublika 590 528
    6 Unibank 355 497
    7 Rabitabank 352 627
    8 Accessbank 301 795
    9 Bank of Baku 270 353
    10 Atabank 256 227

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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