Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель (тыс. манат) 1 IBAR 3 817 646 2 Kapital Bank 2 237 528 3 PASHA Bank 2 744 077 4 Xalg Bank 1 186 445 5 ASB Bank 609 545 6 Rabitabank 562 821 7 Bank Respublika 459 068 8 Accessbank 376 792 9 YapiKredi Bank Azerbaijan 302 000 10 Atabank 293 206

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