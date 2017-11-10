Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манат)
|1
|IBAR
|3 817 646
|2
|Kapital Bank
|2 237 528
|3
|PASHA Bank
|2 744 077
|4
|Xalg Bank
|1 186 445
|5
|ASB Bank
|609 545
|6
|Rabitabank
|562 821
|7
|Bank Respublika
|459 068
|8
|Accessbank
|376 792
|9
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|302 000
|10
|Atabank
|293 206
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook