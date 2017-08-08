Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 июля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|2 605 729
|2
|Kapital Bank
|2 332 906
|3
|Xalg Bank
|1 230 599
|4
|ASB Bank
|607 689,0
|5
|Bank Respublika
|470 563
|6
|Rabitabank
|468 474
|7
|Yapi Kredi Bank (Azerbaijan)
|379 264
|8
|Accessbank
|313 463
|9
|Bank of Baku
|304 435
|10
|Atabank
|291 183
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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