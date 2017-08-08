Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 июля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель (тыс. манат) 1 PASHA Bank 2 605 729 2 Kapital Bank 2 332 906 3 Xalg Bank 1 230 599 4 ASB Bank 607 689,0 5 Bank Respublika 470 563 6 Rabitabank 468 474 7 Yapi Kredi Bank (Azerbaijan) 379 264 8 Accessbank 313 463 9 Bank of Baku 304 435 10 Atabank 291 183

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