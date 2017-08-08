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    Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 июля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 2 605 729
    2 Kapital Bank 2 332 906
    3 Xalg Bank 1 230 599
    4 ASB Bank 607 689,0
    5 Bank Respublika 470 563
    6 Rabitabank 468 474
    7 Yapi Kredi Bank (Azerbaijan) 379 264
    8 Accessbank 313 463
    9 Bank of Baku 304 435
    10 Atabank 291 183

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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