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Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по депозитному портфелю на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по депозитному портфелю (TOП-5):

Банки Депозитный портфель (тыс. манатов)
1 IBAR 4 672 316
2 PASHA Bank 3 861 413
3 Capital Bank 2 700 441
4 Xalg Bank 1 440 815
5 Bank Respublika 792 445

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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