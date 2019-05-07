Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (01.04.2019)

7 мая, 2019 16:16

https://report.az/storage/news/1323b8d5f15da5f67a1f2784bfc4e2c9/c72e0a17-6dc3-4d54-b627-0c2aae391402_292.jpg Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по депозитному портфелю на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по депозитному портфелю (TOП-5): № Банки Депозитный портфель (тыс. манатов) 1 IBAR 4 672 316 2 PASHA Bank 3 861 413 3 Capital Bank 2 700 441 4 Xalg Bank 1 440 815 5 Bank Respublika 792 445 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.