​Рэнкинг банков Азербайджана по депозитному портфелю (01.04.2019)

Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по депозитному портфелю на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по депозитному портфелю (TOП-5):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|4 672 316
|2
|PASHA Bank
|3 861 413
|3
|Capital Bank
|2 700 441
|4
|Xalg Bank
|1 440 815
|5
|Bank Respublika
|792 445
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Economic DepartmentАвтор новости