Рэнкинг банков Азербайджана по депозитам (01.04.2018) - TOP-10

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по депозитному портфелю на 1 апреля 2018 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOP-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|4 258 877
|2
|PASHA Bank
|2 976 012
|3
|Kapital Bank
|2 440 049
|4
|Xalg Bank
|1 489 903
|5
|ASB Bank
|586 288
|6
|Rabitabank
|500 843
|7
|Bank Respublika
|496 989
|8
|Accessbank
|428 196
|9
|Unibank
|331 491
|10
|Atabank
|329 107
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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