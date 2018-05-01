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    Рэнкинг банков Азербайджана по депозитам (01.04.2018) - TOP-10

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по депозитному портфелю на 1 апреля 2018 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOP-10):

    Банки Депозитный портфель (тыс. манатов)
    1 IBAR 4 258 877
    2 PASHA Bank 2 976 012
    3 Kapital Bank 2 440 049
    4 Xalg Bank 1 489 903
    5 ASB Bank 586 288
    6 Rabitabank 500 843
    7 Bank Respublika 496 989
    8 Accessbank 428 196
    9 Unibank 331 491
    10 Atabank 329 107

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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