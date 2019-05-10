Рэнкинг банков Азербайджана по (чистой) прибыли (01.04.2019) - TOP-5

​Рэнкинг банков Азербайджана по (чистой) прибыли (01.04.2019)

10 мая, 2019 17:12

https://report.az/storage/news/f1fcb4f199f7ea4f16498cf29d974527/cdd5a4f3-2909-46aa-9eef-df491a6a0431_292.jpg Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему (чистой) прибыли на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по (чистой) прибыли (TOP-5): № Банки (Чистая) прибыль (тыс. манатов) 1 IBAR 130 345 2 Capital Bank 47 626 3 PASHA Bank 35 680 4 Xalg Bank 7 199 5 Unibank 6 830 *Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.