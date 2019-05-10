Рэнкинг банков Азербайджана по (чистой) прибыли (01.04.2019) - TOP-5

Аналитическая группа агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему (чистой) прибыли на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по (чистой) прибыли (TOP-5):
|№
|Банки
|(Чистая) прибыль (тыс. манатов)
|1
|IBAR
|130 345
|2
|Capital Bank
|47 626
|3
|PASHA Bank
|35 680
|4
|Xalg Bank
|7 199
|5
|Unibank
|6 830
*Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости