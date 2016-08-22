Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-5)

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 июля 2016 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манатов)
|1
|Kapital Bank
|2 286 861,96
|2
|PASHA Bank
|2 038 419,82
|3
|Azer-Turk Bank
|880 864,29
|4
|Azerbaijan İndustry Bank
|632 158,27
|5
|Bank of Baku
|587 386,97
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook