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    Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему активов

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манатов)
    1 Kapital Bank 2 286 861,96
    2 PASHA Bank 2 038 419,82
    3 Azer-Turk Bank 880 864,29
    4 Azerbaijan İndustry Bank 632 158,27
    5 Bank of Baku 587 386,97

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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