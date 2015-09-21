​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тысяч манатов)
|1
|Kapital Bank
|1 695 117,20
|2
|Pasha Bank
|1 644 468,90
|3
|Access Bank
|1 156 302,70
|4
|Bank Respublika
|695 714,00
|5
|Atabank
|629 735,70
|6
|ZaminBank
|502 449,40
|7
|ASB Bank
|485 680,00
|8
|MuganBank
|438 217,70
|9
|TuranBank
|391 316,50
|10
|Azer-Turk Bank
|391 053,90
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook