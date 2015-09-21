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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему активов на 1 июля 2015 года

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тысяч манатов)
    1 Kapital Bank 1 695 117,20
    2 Pasha Bank 1 644 468,90
    3 Access Bank 1 156 302,70
    4 Bank Respublika 695 714,00
    5 Atabank 629 735,70
    6 ZaminBank 502 449,40
    7 ASB Bank 485 680,00
    8 MuganBank 438 217,70
    9 TuranBank 391 316,50
    10 Azer-Turk Bank 391 053,90

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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