Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манат)
|1
|IBAR
|7 106 530
|2
|PASHA Bank
|3 456 994
|3
|Kapital Bank
|3 025 136
|4
|Xalg Bank
|1 805 245
|5
|ASB Bank
|941 870
|6
|Accessbank
|852 001
|7
|Rabitabank
|730 308
|8
|Bank Respublika
|710 542
|9
|Atabank
|621 975
|10
|Unibank
|604 823
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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