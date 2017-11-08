Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

№ Банки Активы ( тыс. манат) 1 IBAR 7 106 530 2 PASHA Bank 3 456 994 3 Kapital Bank 3 025 136 4 Xalg Bank 1 805 245 5 ASB Bank 941 870 6 Accessbank 852 001 7 Rabitabank 730 308 8 Bank Respublika 710 542 9 Atabank 621 975 10 Unibank 604 823

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