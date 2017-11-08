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    Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манат)
    1 IBAR 7 106 530
    2 PASHA Bank 3 456 994
    3 Kapital Bank 3 025 136
    4 Xalg Bank 1 805 245
    5 ASB Bank 941 870
    6 Accessbank 852 001
    7 Rabitabank 730 308
    8 Bank Respublika 710 542
    9 Atabank 621 975
    10 Unibank 604 823

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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